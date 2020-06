Moda uomo, street style estate 2020. Cool in jeans e tshirt

Le tendenze moda uomo per la primavera estate 2020? Molto semplice. Un jeans ed una tshirt possono anche bastare. Almeno così la pensano i modelli. Guardate le nostre foto street style dedicate ai modelli all’uscita dalle sfilate. Questi ragazzi erano appena usciti dalla sfilata Emporio Armani, e tutti sfoggiavano un look moda molto semplice e lineare.

Un jeans scuro con un tshirt bianca e un paio di stivaletti in pelle potrebbero bastare per creare il look. Se non vi piacciono gli stivaletti potete tranquillamente optare per delle scarpe da ginnastica. La tshirt bianca può anche essere scura, magari con delle scritte sopra. Una cintura è opzionale. Less is more, ricordatelo sempre.

Il top model Marlon Texeira ama tenere le cose semplici. Ha combinato un pantalone color crema relaxed fit con una tshirt bianca.

Come potete vedere non è necessario investire grosse cifre per un look alla moda, trendy, super cool, per le giornata estive. Ma quello su cui dovrete investire, e qui viene il ma… è la forma fisica. Perché se vorrete un look impeccabile dovrete scordarvi la pancetta. Non è necessario essere superallenati o muscolosi, ma essere in forma sì. E non è poi così difficile perché basta fare un po’ di attenzione a quello che si mangia, non ci vuole molto altro. Provateci…

