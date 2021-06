Model style dopo la sfilata Giorgio Armani Uomo Estate 2022

L’unico momento degno di nota è stata l’uscita dei modelli che avevano appena sfilato per Giorgio Armani, belli e maschili (finalmente) hanno volentieri posato per i fotografi…

Poco o niente da vedere per chi era in cderca di celebrities alla sfilata di Giorgio Armani Uomo Estate 2022. Più niente che poco, e così a rimanere delusi sono stati – oltre ad uno sparuto gruppetto di ragazzine con lo smartphone in mano – anche i molti fotografi che contavano su qualche personaggio che ravvivasse la terza ed ultima vera sfilata della Milano Fashion Week Uomo Estate 2022.

Ha senso organizzare una ‘settimana della moda uomo’ in queste circostanze? E con questi risultati? Staremo a vedere quello che ci riserveranno le sfilate donna di settembre. Speriamo in bene…

L’unico momento degno di nota è stata l’uscita dei modelli che avevano appena sfilato per Giorgio Armani, belli e maschili (finalmente) hanno volentieri posato per i fotografi, e ci hanno permesso di studiare i loro look, la moda indossata dai modelli nella vita di tutti i giorni. O quasi.

Ecco una prima impressione, alcuni scatti scelti velocemente, in attesa di approfondire il tema in futuri articoli.

