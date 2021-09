La New Jacket di Zegna, l’overshirt nuova icona Zegna per l’Autunno Inverno 2021

In equilibrio perfetto tra sapienza sartoriale e funzionalità, il Direttore Artistico Alessandro Sartori ha creato la New Jacket, l’overshirt nuova icona Zegna per l’Autunno|Inverno 2021. Un capo simbolo, integrato nel guardaroba maschile, che diventa un’alternativa must-have al blazer tradizionale per riflettere le nuove attitudini di stile. La New Jacket è protagonista della campagna (RE)SET What Makes a Man A|I 2021 con la quale Zegna rivela un cambiamento di paradigma nel modo di concepire lo stile dell’uomo contemporaneo. Una sartorialità rilassata eleva un classico funzionale a capo di lusso. Sofisticata, ma allo stesso tempo pratica, la New Jacket diventa centrale nella nuova collezione, trascendendo i codici dell’abbigliamento e le occasioni d’uso.

La New Jacket di Zegna, l’overshirt nuova icona Zegna per l’Autunno Inverno 2021

Questo nuovo capo iconico di Zegna rappresenta una vera svolta nello stile maschile. Oltre a coniugare know-how artigianale e praticità, la New Jacket combina eleganza e informalità, indoor e outdoor e diventa un elemento indispensabile del guardaroba, versatile e da indossare sempre in qualsiasi occasione, combinata con la massima naturalezza ad outfit casual oppure più formali.

La New Jacket di Zegna, l’overshirt nuova icona Zegna per l’Autunno Inverno 2021

Ispirata ai codici del tradizionale abbigliamento da lavoro, la overshirt è realizzata in modo impeccabile ed è disponibile in una gamma di tessuti pregiati, dal lino alla lana, dal cashmere al TechmerinoTM, in una palette eclettica di sfumature. Grazie al servizio My Zegna Made to Measure, il capo può essere completamente personalizzato e realizzato su misura in base alle esigenze del cliente.