Numero 00 Collezione Autunno Inverno 2021 2022

La collezione Numero 00 FW21 ruota attorno a questa locuzione anglosassone, che esprime, più che un claim, un vero e proprio concetto il quale spinge il designer Valerio Farina ad esplorare l’universo dell’attualità accompagnando il fruitore fuori dal buio e dalla cupa realtà dei giorni nostri, verso un luogo nuovo, verso un “lato positivo”, dove ritrovare Libertà, Leggerezza e spensieratezza, stati d’animo ed emozioni perdute.

The Silver Lining, pertanto, è la destinazione del viaggio sensoriale della collezione FW21 in cui il comfort wear è protagonista assoluto sia nella parte più casual caratterizzata da capi fluidi e tessuti morbidi e leggeri – che presentano colori pastello, quali rosa cipria, celeste, marrone, sabbia, verde militare di chiara matrice naturalistica – sia nella parte più elegante caratterizzata da vestibilità oversize e impreziosita con l’aggiunta di elementi e dettagli “vissuti” quali tagli vivi e ricami grezzi.

Il Viaggio sensoriale prende forma e si concretizza specialmente nella capsule tecnica nella quale troviamo raincoat e tessuti pile che forniscono i mezzi necessari per esplorare attraverso le avversità e le difficoltà (sia climatiche che sociali) alla ricerca della luce e della serenità.

Questo messaggio di rivalsa è intrinseco anche nella scelta cromatica che sembra gridare “necessitiamo di colore !” e che troviamo in alcuni capi di abbigliamento e nella collezione BACK TO TRAVEL concepita e prodotta in collaborazione con il brand INVICTA nella quale ci sono i complementi di cui abbiamo bisogno per ritornare a viaggiare – come zaini, trolley, e marsupi.

Questi accessori, realizzati a partire da tessuti riciclati e sui quali troviamo, tasche per PC, taschini portatelefono e per accessori da viaggio rappresentano una vera e propria estensione dei capi in quanto matchano alla perfezione alcuni degli outfit presenti in collezione quasi a creare un uniforme, quella da viaggio, che ci accompagnerà fisicamente fuori dalla grigia realtà dei giorni nostri alla ricerca di un lato positivo.