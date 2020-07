Nuove idee moda maschile Estate 2020. Look moda street style uomo: “Less is more”

Siete in cerca di ispirazione per la moda estate 2020? State ancora pensando al vostro look estivo? Date un’occhiata alle nostre foto street style, e scoprite che avete già tutto quello che vi serve nell’armadio. Dovete solo fare le giuste combinazioni.

Addirittura Giorgio Armani indossa la stessa cosa ogni giorno: pantaloni scuri con una maglietta blu scuro sopra (le cambia regolarmente, non preoccupatevi). Le sue magliette sono tutte dello stesso modello e sono realizzate su misura. Il look moda di Armani è un esempio da manuale di “Less is more”.

Anche durante le settimane della moda (comprese quelle per l’estate 2020) abbiamo spesso visto scegliere questo tipo di look. Potremmi dividere gli uomini che seguono la moda in due categorie: gli uomini che seguono in maniera quasi ossessiva le ultime tendenze moda e gli uomini che la tengono molto semplice (e forse anche più elegante rispetto ai loro colleghi).

Nelle foto moda street style in questa pagina potete vedere tre esempi di look alla moda appartenenti alla seconda categoria (less is more). Con dei pantaloni ben scelti, una t-shirt e un paio di sneakers potete già creare un look elegante. Indossate la maglietta (o un maglione estivo) infilata nei pantaloni, rigorosamente senza cintura. Prestate molta attenzione alle proporzioni e alle dimensioni. Indossate molto poco, ma quel poco deve essere perfetto. Prendete esempio dal signor Giorgio Armani ;-)

ADVERSUS