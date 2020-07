Nuove tendenze moda jeans uomo 2020 (ecco cosa portano i modelli)

Niente strappi e niente buchi, nessuna macchia sbiadita, nessun effetto lavato sbiadito stralavato, nessuna vita bassa, ma anche nessuna vita alta, solo jeans “normali” basic. Le tendenze del denim per l’estate 2020 prevedono un’immagine molto soft e relaxed. La vestibilità skinny e slim va bene, purché i jeans non siano troppo stretti e non costringano troppo. Anche i jeans a carota che si stringono verso il basso fanno parte del gruppo. Proprio come succede per i modelli, anche i colori del denim del 2020 sono classici: tonalità blu, grigio, bianco e nero.

Più semplice è il tuo look, più importanti sono le linee e i volumi dei capi che indossi.

Per un look accattivante, porta i jeans con una maglietta e un paio di scarpe da ginnastica. Quindi niente di speciale. In altre parole: ciò che indossi dovrebbe adattarsi alla tua personalità e al tuo corpo come un guanto. I tuoi jeans, la tua maglietta. Sembra molto semplice, ma più è semplice, più devi prestare attenzione al modello, alle forme, alle linee e ai volumi.

Inoltre, un look così essenziale richiede un taglio di capelli fresco e una buona forma fisica. Se cerchi un look meno estetico, la tua base deve essere in ordine. Quindi non investire solo in vestiti, ma dedica tempo e attenzione allo sport, alla dieta e ai capelli. Dai un’occhiata alle foto street style e lasciati ispirare.

