Nuove tendenze moda uomo 2020. Abbigliamento casual, 3 look perfetti per il weekend

Scegli il tuo look moda casual per l’estate 2020! Lasciati ispirare dalle ultime tendenze moda uomo estate 2020. Felpe con cappuccio, maglioni estivi e pantaloni da jogging. Ecco come portarli in modo elegante.

È chiaro che non possiamo fare tutta l’estate con un paio di jeans e una maglietta, è fuori discussione. Può essere molto comodo, e infatti i modelli che fotografiamo fuori dalle sfilate hanno scelto questo look come il loro segnature look. Ma è anche possibile optare per un elegante look da fashionista, ispirato dalla moda street style che vediamo regolarmente durante le Fashion Weeks. E poi abbiamo le passerelle, con le ultimissime tendenze moda da tenere come ispirazione per l’estate 2020. Non sono sempre portabili, ce ne rendiamo conto, ma ci sono sempre delle idee interessanti in mezzo.

Abbiamo scelto per voi tre look informali che possono portare qualche nuova idea ai jeans (abbiamo capito che vi piacciono!) e alla solita maglietta. Questi look sono costituiti da felpe con cappuccio o maglioni estivi che potete indossare con pantaloni sportivi (larghi o dritti). O con jeans slim fit ma adesso rigorosamente di colore scuro (vedi la foto di Etro).

Completate questi look casual (perfetti per il week-end) con accessori moda ‘alla moda’ secondo le nuovissime tendenze moda uomo: borse alla moda da indossare, fantastiche sneaker multicolor o sandali in pelle.

Molto cool anche i pantaloni slim fit con camicia di seta con fantasia, e una giacca varsity (college) anni ’80. I sandali in pelle si adattano bene a un look moda così semi-casual ed elegante.

Date un’occhiata ai look casual e lasciatevi ispirare per il vostro nuovo look moda per l’estate 2020.

ADVERSUS