Nuove tendenze moda uomo estate 2020. Beige e cammello sono i colori della moda

Le nuovissime tendenze moda uomo per l’estate 2020 sono i colori beige e cammello. Queste tonalità di colore sono super chic e alla moda. Ecco come li indosseremo.

Le tendenze moda uomo per l’estate 2020 (ma anche per l’estate 2021, se possiamo anticipare le tendenze) prevedono bellissimi colori naturali. Beige, cammello, tabacco, crema, vaniglia, caramello, anche in combinazione con il bianco. Possiamo creare bellissimi effetti combinando le diverse sfumature.

Nelle giornate estive ma piovose possiamo scegliere un soprabito color cammello o un trench. Possiamo indossarlo su un vestito leggero, per tenerci caldi e asciutti ma non rinunciare ad un look moda super trendy.

La combinazione tra il color cammello (o caramello) e una tonalità rosa pallido è estremamente sofisticata. Forse non tutti oseranno provare questa combinazione, ma è sicuramente qualcosa da tenere a mente.

Inoltre, ovviamente non è solo una questione di colori, ma anche di linee, di forme e di qualità. Le basi per le nuove tendenze le troviamo sicuramente nelle grandi catene di negozi, ma il consiglio è quello di dare sempre un’occhiata anche a una boutique o un negozio vintage. Il segreto sta nel riuscire a combinare un capo unico o di marca con elementi base (economici) per un outfit unico, ma abbordabile. Impariamo a seguire le tendenze della moda per l’estate 2020 come guida, ma ad interpretale a modo nostro.

Date un’occhiata alle foto di street style e fatevi ispirare.

