Le sneakers bianche continuano ad andare alla grande, per l’estate sono un must e possono essere abbinate a stili molto diversi tra di loro. Ma se decidete di provare ad inserire delle sneakers bianche nel vostro guardaroba fate in modo che siano veramente tali, non devono solo essere pulite, devono anche sembrare sempre nuove di zecca. Il consiglio, per chi non vuole dissanguare il conto corrente, è quello di trovare dei modelli più a buon mercato, e piuttosto di cambiarli ogni volta che hanno perso la freschezza e l’aspetto nuovo. Quelle più vecchie potranno sempre andare bene in palestra, nel tempo libero, per andare in spiaggia…

Sneakers bianche per la moda uomo estate. Tendenze moda street style estate 2020

