SOLID HOMME Collezione Uomo Autunno Inverno 2021 2022

La collezione SOLID HOMME autunno inverno 2021 offre una nuova interpretazione dei pezzi più emblematici degli ultimi 30 anni visti attraverso un’attenta e consapevole valutazione delle nuove abitudini di vita e delle esigenze dell’uomo contemporaneo. Mettendo in scena un’originale reinterpretazione dei suoi pezzi d’autore tradotti per un guardaroba elegante e sofisticato, la collezione “NEW olds” si presenta come una concezione moderna dei classici immaginati per la vita urbana di oggi.

Le silhouette della collezione sono caratterizzate da un mix di gusto architettonico e minimalismo che prende la forma di tagli sartoriali e dettagli audaci. Il capospalla, che costituisce il fulcro della collezione, spazia dagli spolverini antipioggia e antivento ai trench multitasche, ai montgomery e ai caban con dettagli asimmetrici e oversize. I materiali tecnici e la pelle opaca utilizzati per i bomber si alternano alla lana a spina di pesce dei cappotti doppiopetto con cintura lunga.

Strati sotto, e in grado di soddisfare le esigenze di uno stile di vita trascorso muovendosi costantemente tra l’interno e l’esterno, ci sono accoglienti look in stile uniforme composti da pullover in jersey e pantaloni jogger o, in alternativa, giacche abbottonate utilitaristiche in stile con pantaloni cargo con bicolore, lana, tasche applicate. Altrove, i gilet “NEW SOLID” in mohair jacquard sono abbinati a pantaloni di velluto a coste in stile retrò. Due o tre bottoni, un petto hanno una vestibilità più rilassata grazie alle spalle scese e ai pantaloni lunghi.