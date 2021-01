SPYDER Collezione Uomo Autunno Inverno 2021 2022

In occasione della Milano Fashion Week, Spyder, marchio internazionale di abbigliamento tecnico, inaugura una nuova era con la collezione autunno inverno 21/22. Per la prossima stagione il brand compie un salto nel futuro immaginando un mondo in ripresa dalla pandemia, in cui a dominare sono sgargianti tinte fluo e linee geometriche dinamiche.

La collezione A/I 2021 rappresenta questo nuovo inizio interpretando l’abbigliamento tecnico con accese colorazioni fluo che segnalano il rilancio e la rinascita dello sport. Tutti i modelli e i tessuti sono infatti impreziositi da brillanti inserti al neon che richiamano il concetto di “dolce illusione”, principio chiave dell’intera stagione: dal verde all’arancione, dal lime al blu cristallo e il lilla, la palette elettrica della collezione guarda all’orizzonte con luminosa speranza.

La sfilata presentata digitalmente si compone di tre diversi capitoli.

Il primo prende spunto dal tema del panorama notturno urbano, che anche di fronte alle difficoltà rimane immutabile. Mentre lo scenario della passerella si trasforma continuamente, la collezione rimane sempre fedele a se stessa e ai profili grafici che la caratterizzano.

Il secondo capitolo si concentra invece sui cambiamenti sociali provocati da una realtà “senza contatto”. Le delicate geometrie e le stratificazioni incarnano la dimensione digitale del vivere moderno.

Il terzo capitolo, infine, mostra l’ingresso in una nuova era, simboleggiata dalle linee grafiche digitali che per Spyder rappresentano la via verso il futuro e verso una cultura sportiva identitaria.

Grazie alle colorazioni brillanti e ai materiali ad alte prestazioni, i capi della collezione A/I 2021 combinano tecnologia, funzionalità e moda prestandosi a qualsiasi stile di vita.