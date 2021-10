Stella McCartney Primavera Estate 2022

La collezione estate 2022 di Stella McCartney evoca una femminilità sensuale attraverso un racconto visivo che invita le donne Stella a ridefinire la sensualità attraverso la leggerezza e la delicatezza. I capi rispecchiano la semplicità caratteristica del brand, traendo ispirazioni inaspettate dall’esplorazione e dall’approfondimento della sostenibilità. Stella ritorna con uno show, tenutosi all’Espace Niemeyer di Parigi, radicato nella forte consapevolezza che i funghi rappresentano il futuro della moda.

Le qualità trasformative e trascendentali dei funghi osservate nel documentario Fantastic Fungi hanno ispirato la visione di Stella sulla presentazione e la decisione di iniziare lo show con la spiegazione del micologo Paul Stamets e con una musica mistica ottenuta proprio dai funghi per mezzo di un sintetizzatore. Una scelta che si integra con il lancio della Frayme special edition in MyloTM, la nuova borsa iconica di Stella e la prima al mondo realizzata in pelle di micelio MyloTM, sviluppata da Bolt Threads, e presentata su una passerella. La palette della collezione, prendendo ispirazione anche dalla base organica, rispecchia l’energia della natura stessa, unendo una luminosità vivace alla naturalezza.

Frange ondeggianti donano movimento ai pantaloni, ai gilet avvitati ed agli abiti con stampe di funghi disegnate a mano su organza leggera, con scolli strutturati bordati che ricordano i tubi di raffreddamento degli astronauti. Il racconto visivo continua con giacche kimono con cinture e pantaloni judo con trapuntature. Si prosegue con parka parachute leggerissimi e pantaloni ampi in cupro setoso, traspirante e sostenibile, ed in cotone organico lavato con dettagli funzionali mentre il tessuto mesh, inserito nelle spalle delle giacche da lavoro, consente di intravedere un po’ di pelle.

Le linee avvolgenti ed i tagli aderenti creano figure biofiliche, con la contrapposizione tra pelle scoperta e maglie strette in colori accesi o motivi frattali su tute, top e abiti in jersey. Queste figure si ritrovano sotto ai capi di sartoria monocromatici, tra cui i blazer monopetto boyfriend in twill strutturato, in morbido lino e viscosa sostenibile indossati sopra ai pantaloni cargo. I maglioni oversize in mesh strutturato con tagli grafici insieme alle t-shirt ed agli abiti in punto smock morbidi, oversize, creano l’illusione ottica di corsetti morbidi e destrutturati.

Abiti plissettati, stampati, elasticizzati, a balze fluttuano sul corpo. Pizzo impreziosito da cristalli adorna silhouette grafiche, risultando come una seconda pelle scintillante su gilet aderenti, top a collo alto e tute.

Gli accessori comprendono le borse vegane Frayme, rinvigorite da nuovi stili con manici per portarle anche a mano e catene in tinte a contrasto, e le borse saddle in pelle Alter Mat. Comodità e leggerezza caratterizzano i sandali con zeppe morbidissime, grandi zip d’argento e dettagli cut-out laterali. Sabot spiritosi e leggeri con tomaia in Aertex e tacco largo, vengono presentati in versione morbida o in Crystal Mesh.

I simboli di questa stagione, in argento, oro e nuance brillanti, compaiono sulle collane. Occhiali da sole vivaci realizzati con materiali rinnovabili e bio esaltano il movimento e l’atletismo attraverso forme spigolose e triangolari che rimandano ad una spiccata sportività.