Moda uomo street style estate 2020. 2 look alla moda, nuove idee da copiare subito

Abbiamo scelto per voi due look alla moda (moda uomo of course). Ecco come i fanatici della moda interpretano le ultime tendenze per la primavera estate 2020. Idee da copiare per il tuo look moda.

Bermuda e maglietta? Jeans e un maglione estivo? Va assolutamente bene ma se volete un look moda che sia più elegante e più in linea con le ultime tendenze, date un’occhiata alle nostre foto street style. Abbiamo notato questi uomini alla sfilata di Marni. I look moda sono studiati e messi insieme molto bene. Non ci piace tutto di questi look, ma possiamo rubare sicuramente alcune idee in linea con le nuove tendenze moda per la primavera estate 2020. Adattate ai vostri gusti e alla vostra personalità quello che vedete.

Completo casual su misura

La base di questo look street style è il completo casual su misura. Un completo come questo è super cool. Le proporzioni non corrispondono per nulla alle attuali tendenze moda per la primavera estate 2020, ma questa è chiaramente una scelta di stile. I volumi vintage rendono questo look interessante. Personalmente pensiamo che la camicia e le scarpe siano un po ‘troppo ricercate, ma non ci sono dubbi sul gusto. Avremmo preferito vedere una maglietta bianca e un paio di scarpe da ginnastica, ma forse sarebbe stato banale per qualcuno. Super cool anche l’acconciatura che è già più lunga ai lati. Meno interessante a nostro avviso l’orecchino alla George Michael.

Giubbottino imbottito ‘catarifrangente’

Un giubbottino senza maniche imbottito è un pezzo must per l’estate (per quelle immancabili giornate – e serate – uggiose). Qualcosa da avere sempre a portata. Un giubbottino di questo tipo va alla grande con dei jeans o anche con dei pantaloncini. Se volete un qualcosa di più elegante e vestito, potete portarlo su un pantalone ‘serioso’. Per un look elegante, abbinatelo quindi a pantaloni slim fit come nella foto. Conclusione: super cool per tenere il corpo più caldo. A nostro avviso, anche gli stivaletti classici con lacci sono un must. Fate quello che volete con il resto di questo look. In ogni caso, è un look interessante.

