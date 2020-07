Street style fashion estate 2020. Idee moda uomo per la tua moda estate

Aggiorna il tuo look moda moda casual seguendo, anzi interpretando, le ultime tendenze moda per l’estate 2020. L’attenzione ai dettagli è il segreto. Guarda le foto street style e ruba nuove idee per il tuo look.

Dai al tuo look moda un tocco inaspettato con dettagli eleganti. Senza esagerare. La base per un look alla moda questa estate sono i colori tenui. Nero, bianco, blu scuro, grigio. Le tendenze moda dell’estate 2020 possono proporre ciò che vogliono, ma con le tonalità classiche non si può sbagliare.

Il tocco in più, quel tocco elegante, inaspettatamente alla moda, proviene da linee, dalle forme, dai volumi e dai dettagli. I pantaloni neri con una maglietta nera sono eleganti; allacciate una giacchina impermeabile intorno al petto e realizzerete qualcosa di speciale. Potete anche optare per un paio di stivali che si fanno notare in base alle ultime tendenze moda estate 2020, se ne avete il coraggio.

I pantaloni bianchi con una maglietta possono essere personalizzati con un paio di sneakers divertenti e un paio di calze bianche. Per farvi notare optate per il modello con caviglia alta.

Se preferite un look più serio, abbinate pantaloni classici e dritti a una T-shirt con scritte. Prendete degli occhiali da sole originali e applicate una generosa quantità di gel sui capelli, per un look bagnato. E avete finito!

Date un’occhiata alle foto street style e lasciatevi ispirare per un look alla moda per l’estate 2020. Casual, ma alla moda.

