Street style Milano Fashion Week Estate 2022. Modelle e influencers. Day 2

Continuiamo con il nostro reportage quotidiano Seconda giornata di sfilate alla Milano Fashion Week, oggi siamo entrati ne backstage di Maryling, bellissimo backstage, bellissime modelle, e atmosfera rilassata come non capita spesso.

E poi Marco Rambaldi, street style interessante ma location molto scomoda per i fotografi. Fendi nella tradizionale via Solari a Milano – una delle location preferite dai fotografi street style – e per finire Philosophy di Lorenzo Serafini dove influencers vere e soprattutto finte si sono incrociate sotto il tiro incrociato dei fotografi. Da segnalare la Gigi (Hadid) che ha fatto la sua apparizione tipo madonna di lourdes salutando qualche fan e i fotografi che più che altro aspettavano le modelle in uscita. Ma in periodi come questi… è tutto grasso che cola. O no? ;-)

