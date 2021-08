La camicia è la nuova giacca per l’estate 2021. Comoda ed elegante ma soprattutto trendy. Guardate le nostre foto street style moda uomo. Ecco come si porta la camicia (con fantasia).

Street style moda uomo 2021. La camicia è la nuova giacca per l’estate – Foto Charlotte Mesman

L’epidemia di covid ha cambiato molte cose, anche nella moda. Le tendenze moda uomo per il 2021 sono casual e comode. Chi vuole chiudersi dentro un’altra giacca? Ogni giorno è ormai sempre casual friday.

Ma questo non significa che mettiamo su il primo capo che troviamo nel guardaroba. Anzi! Durante la settimana della moda a Milano, gli uomini sfoggiavano look moda assolutamente trendy e molto ben pensati. Le camicie con fantasia erano sorprendentemente tante. Eleganti, morbide, trendy. Ma soprattutto libere da restrizioni. Allegria e libertà. In altre parole: la camicia (con fantasia) è la nuova giacca comoda, almeno per l’estate 2021.

E ora che abbiamo sfondato la barriera del suono, buttiamoci a capofitto nelle nuove tendenze con una fantasia colorata: fiori, tigri, cachemire, quadri, righe. Tutto è possibile, davvero tutto. Anche le camicie a righine rosa.

Come si porta la camicia con fantasia?

Con pantaloni chino e sneakers bianche per un look elegante e casual.

Con jeans cool e pantofole (da bagno) o Birkenstock per un look urban chic alternativo Con pantaloncini e stivali per un look cool.

In un formato oversize per maggiore comfort e informalità.

Abbottonata o con i bottoni in alto aperti… ma sempre sulla pelle nuda.

Anche un accessorio al collo è d’obbligo. Collane di conchiglie, collane di perline, collane color oro con ciondoli…

Date un’occhiata alle nostre foto street style moda uomo e lasciatevi ispirare.

