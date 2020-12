Street style moda uomo dalla Milano Fashion Week. Idee moda uomo per un look autunnale trendy e moderno

Durante le settimane della moda è possibile farsi una buona idea di quali sono le tendenze moda che arriveranno nella prossima stagione. Durante la Milano Fashion Week (settembre 2020) abbiamo fotografato il look moda street style che vedete in queste foto. Analizzando questo look ci imbattiamo in ben cinque tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021. Le elenchiamo qui di seguito.

5 tendenze moda per l’autunno inverno 2020 202

# 1 Pantaloni di pelle: ecopelle o pelle. I pantaloni di pelle (ma anche giacche, camicie, cappotti) sono fantastici.

# 2 Maglioni invernali: questo autunno li porteremo “senza niente” sotto, quindi sulla pelle.

# 3 Stivali Chelsey con suola robusta: ottimi per i giorni di pioggia

# 4 Stivali sopra i pantaloni

# 5 Un orecchino alla George Michael…

Date un’occhiata alle foto street style che pubblichiamo e lasciatevi ispirare.

Fate attenzione anche ai capelli. I tagli di capelli di media lunghezza come questi sono la tendenza del momento. Modellate i capelli con un gel leggero ad effetto bagnato per ottenere questa texture.

ADVERSUS