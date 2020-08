Street style moda uomo estate 2020. Trendy con ciabatte di plastica e calzini? È così che si fa!

Le ciabatte di plastica con i calzini possono anche far parte delle tendenze dello street style per l’estate 2020, ma ci vuole un po’ per accettare questo look… teutonico. In ogni caso un trend moda come questo può anche essere molto cool …

Alcune tendenze dello street style sono bizzarre o decisamente brutte. Questo vale anche per la tendenza “ciabatte di plastica con calzini”. Quando uno vede qualcosa di simile per la prima volta, deve davvero deglutire. Durante le settimane della moda della scorsa estate abbiamo avuto anche noi le nostre belle difficoltà. Purtroppo (o forse per fortuna) ci si abitua a tutto. Ora possiamo persino apprezzare il look moda street style che vedete in questa foto.

Il segreto di questo look unico – perché è un look unico… – è ovviamente nella combinazione elegante. La base per questo look così drammaticamente estivo è un classico: pantaloni plissettati con motivo a righe. Non si può mai sbagliare con una maglietta bianca. Il cappello a secchiello nero è completamente in linea con le attuali tendenze della moda per l’estate 2020.

Un dettaglio elegante che colpisce è la cintura in pelle con fibbia sul lato (qualcosa da tenere bene a mente!). E poi finalmente arriviamo alle famose ciabatte con i calzini.

La cosa divertente è che la striscia blu e bianca si collega bene con il motivo a strisce dei pantaloni. Il bianco dei calzini richiama il bianco della maglietta. Si potrebbe anche dire che esiste una certa connessione tra il cappello a secchiello e le ciabatte. Ma sono i pantaloni classici che mantengono il look dignitoso. Quei pantaloni dicono qualcosa tipo ‘io cammino sulle mie ciabatte simil-teutoniche ma conosco la moda…’.

Tutto sommato, c’è una sorta di armonia classica in questo look che alla fine è semplicemente super cool. Da provare?

