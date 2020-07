Elegante e semplice, ma in linea con le ultime tendenze moda uomo per l’estate 2020? Guarda le nostre foto street style. Ruba qualche idea per il tuo look moda.

Forse non viene detto abbastanza, ma non hai bisogno di molto per un look alla moda e soprattutto elegante. Less is more è ancora una buona regola per tutto ciò che riguarda lo stile. Tuttavia, molti fashionista alle Fashion Weeks non sembrano aderire a questa filosofia. È tutto un tentativo di farsi notare, ad ogni costo. Ma ci sono sempre alcuni uomini che sanno vestirsi con stile. Interpretano tranquillamente le ultime tendenze della moda senza fare troppe storie.

Street style moda uomo, idee moda per l’estate 2020. Elegante con un maglione estivo

Gli uomini che vedete nelle nostre foto street style sono vestiti con stile e – apparentemente – con semplicità. Il loro outfit è composto da pantaloni con un maglione estivo e un paio di scarpe ben scelte. Non è nemmeno necessaria una cintura. Naturalmente, i capi che indossano sono stati scelti con cura e ovviamente seguono le tendenze moda uomo per l’estate 2020.

Ad esempio, nella prima foto vediamo pantaloni cargo con un semplice maglione estivo con scollatura rotonda. I pantaloni cargo sono perfettamente in linea con le tendenze moda per l’estate 2020. Il colore del tabacco di questo outfit è uno dei colori di moda più popolari per l’estate 2020 e combinare le stesse sfumature di colore (look monocromatico) è un’altra delle tendenze moda per l’estate 2020. Un altro suggerimento per la vostra moda è il maglione estivo che viene indossato in parte nei pantaloni, in parte fuori. Quattro tendenze moda in un look solo (cinque se ci aggiungiamo le scarpe) ma alla fine è un look piuttosto semplice e, per questo, elegante.

Nella seconda foto vediamo un look ancora più semplice: un maglione raglan leggero che si combina con i classici pantaloni estivi e con un paio di scarpe da ginnastica sotto. I volumi sono in equilibrio, proprio come i colori. La lunga acconciatura con la barba fa il resto.

ADVERSUS