Street style moda uomo inverno 2020 2021. 3 looks che non ci piacciono però…

Tre street style looks a dir poco bizzarri, ma che possiamo comunque usare per prendere ispirazione per la moda uomo autunno inverno 2020 2021

Durante le settimane della moda i look di chi si presenta alle sfilate sono spesso bizzarri, a volte si stenta a credere ai propri occhi. Gli uomini spesso e volentieri indossano capi e combinazioni ancora più estremi rispetto alla loro controparte femminile. Eppure anche i look più bizzarri sono sempre in linea con le tendenze moda del momento (in questo caso la moda uomo inverno 2020 2021) e si possono ‘saccheggiare’ quasi sempre delle idee piuttosto interessanti.

Guardate i look moda uomo che pubblichiamo su questa pagina. Lo diciamo subito; a noi non piacciono… eppure ogni look ha comunque qualcosa che magari può essere utile per aggiornare il proprio look moda.

Prendiamo quella fantasia alla Mickey Mouse ad esempio. Indossata nel modo giusto, ad esempio su un jeans, potrebbe anche essere divertente. E la camicia con il colletto a punt in puro stile anni ’70, indossata con un maglioncino a collo alto è proprio come si deve fare adesso.

Il cappotto a quadretti è anche molto in linea con le tendenze moda uomo autunno inverno 2020 2021, anche se magari noi lasceremmo a casa i bottoni dorati.

E dei jeans bianchi come questi in inverno possono dare un tocco di luce alle giornate grigie e al nostro umore. Ad esempio abbinandoli con un maglio grintoso per un look moda casual.

Del nostro ‘uomo in gonna’ possiamo apprezzare il body warmer rosso, e verso natale va bene anche la sciarpa con quadri scozzesi. Insomma… questi look moda street style uomo possono anche essere bizzarri o estremi, ma alla fine qualche idea e un po’ di ispirazione…

Voi cosa ne pensate?

ADVERSUS