Street style moda uomo inverno 2020 2021. 3 stili e 3 idee cappotti invernali. Quale scegli?

Se state cercando un look invernale cool, casual ma alla moda, allora vale la pena di guardare quello che hanno indossato i modelli durante le settimane della moda. A differenza pubblico degli addetti ai lavori i modelli si vestono (di solito) abbastanza casual ma allo stesso tempo sono molto in linea con le ultimissime tendenze moda uomo. Date un’occhiata alle foto street style che pubblichiamo in questa pagina. Questi look moda sono in linea con le ultime tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021.

Il classico cappotto lungo

Le tendenze moda per l’autunno inverno 2020 2021 parlano di un forte ritorno dei classici. Ad esempio, indosseremo di nuovo lunghi cappotti invernali. Se volete essere assolutamente chic, scegliete un modello doppiopetto (che è molto caldo). Indossate la giacca sopra un completo total black con sneakers (nere) per un look alla moda.

La giacca trapuntata (e i piumini)

Per un look classico-sportivo, scegliete una giacca imbottita blu scuro (The North Face è un brand molto popolare tra i modelli). Indossatela sopra una felpa con cappuccio e semplici pantaloni neri. Naturalmente si possono indossare anche jeans o pantaloni da jogging.

Cappotto in pelo nero

Se avete un po’ di coraggio, potere anche pensare a un cappotto di pelo nero. Tutto dipenderà da come lo indosserete. Questa giacca sta molto bene anche con un semplice abbigliamento casual, anche in questo caso nero. Aggiungeteci un paio di scarpe da ginnastica e il gioco è fatto.

