Street style uomo estate 2020. Un look trendy con jeans in stile retrò

Per copiare questo street style look uomo non dovrai cercare molto. Basta trovare un jeans vintage style, in una catena o in un negozio specializzato.

Questo look moda uomo per la primavera estate 2020 è molto semplice. Hai solo bisogno di due capi di abbigliamento e di un paio di mocassini per copiare questo look street style alla moda. Un jeans con influenze anni ’70 / ’80 e una camicia bianca o azzurra. Fatto. Facile vero?

Ma attenzione: in un look come questo tutto gira attorno alle proporzioni. Le linee e i tagli sono molto importanti. La camicia deve avere il colletto giusto con le punte (ma non esagerate). Anche la scelta dei jeans è molto importante. Le gambe si allargano leggermente dal ginocchio in giù e la vita alta è esattamente dove dovrebbe essere.

Se vuoi ricreare uno street style simile a questo, è necessaria un po ‘di ricerca. Dai un’occhiata alle grandi catene di negozi o entra in un negozio vintage per trovare il capo adatto a questo look moda uomo.

Inoltre, ovviamente devi anche essere un po ‘un tipo. Hai il coraggio di farti crescere i capelli e i baffi? Questo look è in un certo senso una “sfida”. C’è molto di più nella moda di quanto si possa pensare.. Lasciati ispirare da queste foto per il tuo look moda per l’estate 2020!

