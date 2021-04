Streetstyle moda uomo primavera 2021: i giubbotti per la primavera

Giubbotti di jeans, bomber e giacche di pelle. Sono pezzi ideali per la primavera 2021. Aggiorna il tuo look moda, prendi qualche idea dalla moda street style dei modelli come si vestono nella vita di tutti i giorni (o quasi).

Possono essere dei capi classici, ma rimangono moderni e trendy: giubbotti di jeans, bomber e giacche di pelle. Erano questi i capi che abbiamo visto più spesso portati dai modelli durante le settimane della moda. I giubbotti fanno invariabilmente parte della moda street style, e sono ideali per la moda uomo primavera 2021.

Provate a dare un’occhiata nel vostro armadio. Che tipo di giubboti ci trovate? Esistono dei capi che potrebbero essere ripresi e indossati in chiave tendenze moda uomo primavera 2021? Pensate anche a cosa indosserete sotto. Un giubbotto su total white o total black è subito molto di moda. Ad esempio, guardate la giacca di jeans su jeans bianchi con una maglietta bianca.

Se fa ancora troppo fresco per uscire dalla porta solo con una maglietta e un giubbotto, indossate una felpa con cappuccio sotto la giacca. Oppure indossate una giacca a vento sopra il denim / bomber / giubbotto di pelle. Ricordatevi di tenere il look il più minimalista possibile.

Date un’occhiata anche agli accessori. Non tutti sono il tipo da orecchino o collana, ma se si adatta alla vostra personalità, pensateci.

E per finire, un taglio di capelli secondo le ultime tendenze tagli di capelli uomo per la primavera estate 2021 è ovviamente un must, per essere al passo con i tempi.

