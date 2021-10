Tendenze moda donna 2022. Trend alert: torna la vita bassa! Magari fossimo già in estate!

Tendenze moda 2022. Trend alert: torna la vita bassa! Magari fossimo già in estate! – Sfilata Miu Miu Estate 2022 – Photo Couresty of Miu Miu

Toccava alla sfilata di Miu Miu – come sempre – l’ultimo giorno della Paris Fashion Week, che è anche il giorno di chiusura di tutto il ciclo di settimane della moda (New York, Londra, Milano, Parigi). Per noi è stata anche una delle collezioni moda più rinfrescanti e innovative per l’estate 2022 che abbiamo visto sulle passerelle delle Fashion Week.

Miuccia Prada ha stravolto letteralmente tutte regole del classico abbigliamento da ufficio. Gioca con le proporzioni in modo quasi inverosimile. Le basi sono sempre quelle, ma le proporzioni sono giovani, giocose. Come se volesse dirci di non prendere la vita e noi stesse troppo sul serio. La stilista aggiunge anche un tocco di sensualità alla sua collezione, cosa che non vedevamo da tempo, ma che è un filo rosso nelle prossime collezioni estive.

Completi, tailleur pantalone, blazer. Miuccia Prada sconvolge le proporzioni.

I blazer sono oversized o così corti da coprire appena il seno, le gonne vengono portate basse sui fianchi e sono tenute su da cinture grintose, i top corti lasciano interamente scoperta la pancia, la classica camicia blu viene indossata con una gonne a pieghe “tagliate” all’altezza coscia, la gonna a pieghe classica in pelle è abbinata ad una giacchina in pelle e diventa così una versione modernissima del tailleur, un trench di media lunghezza rivela un minuscolo completo che consiste di una mini gonna e un top bandeau con cintura.

Per chi non ama le gonne, Miuccia propone pantaloni larghi o – per una versione un po’ più elegante – gonne in knitwear al polpaccio – sempre a vita bassa.

Sotto tutti questi outfit piuttosto particolari, le modelle indossano loafers, mocassini appuntiti, sneakers o scarpe chiuse con tacco alto, con calze da uomo al polpaccio in filati finissimi.

Guardate le foto della nuova collezione di moda per l’estate 2022 di Miu Miu e fatevi ispirare! Perché aspettare la prossima estate?

