Tendenze moda estate 2020. Ecco come portare i pantaloni corti questa estate

Il sole e il caldo significano una cosa sola: è tempo di pantaloni corti. O di un bel paio di boxer (rigorosamente di seta). Perché le tendenze moda per l’estate 2020 permettono di scendere per la strada indossando un semplice paio di boxer. Almeno questa estate.

Preferisci andare in giro con le gambe libere, indossando un semplice paio di pantaloni corti? Bene! Sei fortunato, perché le tendenze moda per l’estate 2020 lo consentono. I pantaloni corti fanno parte del guardaroba maschile da sempre, e non solo per una giornata al mare o in montagna. I pantaloncini possono anche essere molto “urban chic”. Basta sapere come portarli, e come abbinarli ovviamente.

Un bel paio di pantaloni corti con una fantasia ha un fascino elegante, soprattutto se in combinazione con una camicia e un classico maglione estivo. A seconda del tempo e dell’occasione, puoi decidere se indossare scarpe da ginnastica o sandali di cuoio.

Un altro look, più casual, può essere ottenuto abbinando pantaloncini color kaki ad una camicia o a un maglione con una stampa esotica (i temi hawaiani sono tornati di moda, per esempio). Per un look assolutamente molto trendy puoi indossare stivali semi-alti con i lacci. Questo aspetto è meno “urban” rispetto a quello precedente, ma altrettanto interessante.

Ultimi ma non meno importanti, abbiamo anche i boxer. Diverse case di moda, tra cui Versace, Etro e Fendi, hanno fatto sfilate i loro modelli in boxer di seta. I pantaloncini erano indossati in abbinamento con bellissime camicie e giacche. Abbiamo anche visto dei boxer in passerella da Dsquared2, ma sono stati proposti con jeans a vita bassa. I boxer di seta si intravedevano fuoriuscendo dai jeans e contribuivano a dare un tono al look jeans.

Guarda le foto e lasciati ispirare.

