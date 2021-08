Per un look alla moda in linea con le tendenze estate 2021, indossa la tua camicia oversize, assolutamente sbottonata e sulla pelle nuda. Il grooming… è d’obbligo!

Tendenze moda street style uomo estate 2021. Ecco come portare quella camicia (aperta!) – Foto Charlotte Mesman

Le camicie sono il capo must-have per la moda uomo estate 2021. Le camicie sono la nuova giacca. O la nuova maglietta. Dipende da come lo guardiamo. Il fatto è che ogni uomo che si rispetti dovrebbe avere almeno una camicia oversize nel suo guardaroba, almeno quest’estate.

Quello che dovete sapere anche è che potete anzi dovete indossare la camicia oversize APERTISSIMA secondo le ultime tendenze moda street style per l’estate 2021. E questo significa non solo il bottone in alto, ma almeno tre, quattro, cinque bottoni tutti rigorosamente sbottonati. In altre parole: mostrate pure il petto scoperto senza problemi Perché le camicie di oggi non si portano solo aperte, ma anche sulla pelle nuda.

Ma se pensate che una camicia sbottonata sia sufficiente, non ci siete ancora. Anche il petto deve essere adeguatamente curato. La maggior parte degli uomini opta per un petto glabro. Un consiglio? Se avete un corpo tonico, potete tranquillamente rimuovere tutti i peli del petto; se siete meno in forma, non andate al 100% ma accorciate i peli e basta (impostate il groomer per il corpo su una lunghezza dei peli leggermente più lunga).

Che tipo di camicia portare, ci state chiedendo? Agli influencer piace optare per una camicia con fantasia perché si fa notare di più e crea quel look moda con cui gli influencer amano essere fotografati. I modelli invece (che non devono fare affidamento sulle loro camicie per farsi notare) e che vedete nelle nostre foto street style amano i colori a tinta unita e tenui, o al massimo scelgono una classica riga.

Per completare questo look estivo in linea con i trend moda uomo estate 2021, potrete aggiungere una collana o una borsa a tracolla. Date un’occhiata alle foto street style per l’estate 2021 e aggiornate anche il vostro look moda estivo.

