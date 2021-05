Tendenze moda uomo 2021. I jeans tie dye sono super cool! È così che li porteremo – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze jeans uomo per la primavera estate 2021 mostrano un quadro molto complesso. Il look vintage con buchi e strappi sta passando di moda, ma viene sostituito da un’altra tendenza del denim del passato: il tie dye degli anni Settanta.

Il tie dye (knot and dye) è un disegno irregolare che si ottiene annodando (in questo caso) il denim e poi tingendolo (o decolorandolo). Di conseguenza, ogni capo ha il proprio motivo unico e irripetibile. Questa tecnica è applicata a tutti i tipi di materiali.

Tendenze moda uomo 2021. I jeans tie dye sono super cool! È così che li porteremo – Foto Charlotte Mesman

Ma torniamo ai jeans. I jeans tie dye sono una tendenza super fashion per la moda uomo primavera estate 2021. Potete optare per quelli con colori molto contrastanti come vedete nelle nostre foto street style, ma potete anche optare per modelli più morbidi.

Il modo più rilassato di indossare jeans tie dye è con una semplice maglietta bianca. Le tendenze moda uomo per la primavera estate 2021 propongono un ritorno della classica T-shirt e anche della camicia in cotone a costine anni ’70 (cool anche in abbinamento ai jeans).

Tendenze moda uomo 2021. I jeans tie dye sono super cool! È così che li porteremo – Foto Charlotte Mesman

Un’altra combinazione è il “double tie dye”: sui jeans tie dye indossate un giacchino o una maglietta in denim tie dye.

A seconda del motivo tie dye che sceglierete, potete creare altre combinazioni. I pantaloni tie dye dal colore blu brillante possono essere combinati con colori vivaci. Fantasie morbide con pastelli.

Date un’occhiata alle foto street style. Questo look fa per te? PS: fate attenzione anche agli stivali Chelsea molto forti.

ADVERSUS