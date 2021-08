Tendenze moda uomo 2021. La Spencer è assolutamente trendy. Ecco come indossarlo – Photo Courtesy of Etro AI 2021 2022

Ma lo spencer è trendy? Ecco una domanda che continuiamo a porci ogni volta che ne vediamo uno indossato. La risposta, evidentemente, è sì. Chi vuole sentirsi alla moda farà bene a dotarsi di almeno uno spencer, almeno per quest’anno. E se possibile indossarlo sulla pelle nuda.

È una tendenza moda uomo che nessuno si aspettava per il 2021: lo spencer. Più lo scegli classico, più è trendy. Pensate, ad esempio, a quello in stile tennis con scollo a V e giromanica con i bordi contrastati. Probabilmente li conoscete dai film del passato: quegli spencer universitari con un motivo intrecciato e colletto a coste.

Tendenze moda uomo 2021. La Spencer è assolutamente trendy. Ecco come indossarlo – Photo Charlotte Mesman

Secondo le ultime tendenze moda uomo autunno inverno 2021 2022, la vera novità degli spencer per il 2021 (e anche per il 2022) non è tanto nei tagli, ma soprattutto nel modo in cui indosseremo questo classico (ci sono interessanti variazioni sul tema: vedi Y/Project) .

Tendenze moda uomo 2021. La Spencer è assolutamente trendy. Ecco come indossarlo – Photo Courtesy of Y/Project AI 2021 2022

Chi vuole essere trendy farà bene ad indossare il classico spencer, se possibile, sulla pelle nuda. Un paio di braccia toniche e un paio di jeans o pantaloni ‘chino’ completano il look. Ci siamo imbattuti più volte in questo look durante le settimane della moda, e per questo pensiamo sia il caso di tenerlo nella dovuta considerazione.

Quando le temperature inizieranno a scendere, invece, sotto lo spencer indosseremo tutto quello che ci passa per la testa. E intendiamo letteralmente, quindi: SOTTO il tuo spencer potremo portare ad esempio una T-shirt, felpe con cappuccio e perfino giacche a vento tipo K-way. Potreste anche pensare ad una camicia di jeans.

Tendenze moda uomo 2021. La Spencer è assolutamente trendy. Ecco come indossarlo – Photo Courtesy of Etro AI 2021 2022

Quello che invece consigliamo di evitare, almeno per questa stagione, è combinare uno spencer con una camicia classica.

Preferiamo anche non indossare una giacca o un giubbotto sopra lo spencer. Certo che chi lo vuole è libero di farlo, ma la conseguenza è che l’effetto spencer scompare immediatamente.

