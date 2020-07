Tendenze moda uomo autunno inverno 2020 2021. Ecco le ultime tendenze jeans!

Sei curioso di scoprire quali saranno tendenze dei jeans per la nuova stagione? Siamo già ai blocchi di partenza. Non è mai troppo presto per capire quali sono le nuovissime tendenze del denim!

Sei curioso di conoscere le ultime tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021? Parliamo di jeans, di tendenze denim. La prima cosa che guardiamo ogni anno all’inizio di una nuova stagione sono sempre le tendenze jeans. Non puoi mai iniziare troppo presto, i saldi e il guardaroba delle stagioni passate ci vengono in aiuto. Inoltre, è sempre utile avere un’idea di quelle che saranno le tendenze per l’autunno inverno successivi, soprattutto quando si va a fare shopping durante i saldi (estivi). Con un po’ di attenzione e raccogliendo informazioni qua e là si può già anticipare la nuova moda cercando – in questo caso – di prendere dei jeans che saranno anche “cool” e in linea con i trend per la stagione in arrivo.

Su questa pagina puoi vedere tre foto di jeans per l’autunno inverno 2020 2021. Il primo modello è di Dsquared2, una casa di moda nota per il suo abbigliamento in denim. In termini di jeans, i designer Dean e Dan Caten di Dsquared2 rimangono fedeli al loro stile anche per la prossima stagione. Hanno fatto sfilare in passerella jeans piuttosto scuri slim fit con dettagli vintage. La novità sta nei jeans lunghissimi e non rifiniti.

I jeans che Etro ha proposto per l’autunno inverno 2020 2021 sono un caso speciale. È anche sorprendente che i jeans siano indossati infilati in stivali alti. Potrebbe benissimo diventare una tendenza.

I jeans che abbiamo visto da N21 invece sono piuttosto classici e dritti, con la particolarità della gamba corta, che in questo caso (proprio come da Dsquared2) non è rifinita ma tagliata a vivo.

Se possiamo azzardare una previsione (i jeans non sono così presenti in genere sulle passerelle invernali), allora vi suggeriamo di scegliere principalmente modelli slim e dritti… con dettagli inediti. Guarda le foto e lasciati ispirare per il tuo nuovo modello di jeans per l’autunno inverno 2020 2021.

ADVERSUS