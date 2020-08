Tendenze moda uomo autunno inverno 2020 2021. Il cammello rivisitato in chiave moderna

Le tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021 sono (tra le altre cose) classiche, ma con un tocco molto moderno e contemporaneo. I colori sono tenui ma non opachi. Il design è…

Se c’è una collezione nel panorama della moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021 che ci piace approfondire, è quella della maison italiana N21, disegnata da Alessandro Dell’Acqua. La collezione che lo stilista italiano ha presentato in passerella per la nuova stagione è facile da portare, elegante e moderna.

La tavolozza dei colori è prevalentemente classica, ma i modelli e le combinazioni sono tali da rendere tutto molto contemporaneo. Uno dei colori di punta in questa collezione è il cammello. Porteremo il cammello anche dalla testa ai piedi, almeno secondo le ultime tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021. Altri (non) colori sono: sfumature di grigio, verde oliva, bianco, nero, impreziositi da un unico capo rosso, una camicia azzurra e una camicia in pizzo color cipria.

In passerella, trench, pantaloni dal taglio abbastanza oversize, giacche a vento chic, maglioni invernali con disegni sorprendenti o tagli moderni molto essenziali, un unico top in pelle, bellissimi blazer con un bottone e uno ‘smoking’ davvero eccezionale composto da boxer bianchi (una tendenza della scorsa estate, ricordate?) e una bella giacca scura con sotto un “maglione” così corto che si può vedere quasi tutto il busto nudo. Un po’ troppo forse…

Ovviamente non vediamo nessuno dei nostri lettori indossare un tale smoking per andare a una cena di gala, ma in generale – a parte questo smoking – si tratta di una collezione portabile e non troppo pazza.

Guardate le foto di questa collezione moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021 e lasciatevi ispirare.

