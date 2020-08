Tendenze moda uomo autunno inverno 2020 2021. Torniamo a pantaloni, giacche e completi a quadri!

Le tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021 propongono ancora una volta molte gemme. Nella prossima stagione combineremo diversi motivi a quadri. E poi aggiungiamoci dei bei pantaloni bianchi e il look è aggiornato!

Le tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021 propongono senza dubbio molte idee originali e interessanti. Così facendo gli stilisti continuano a sviluppare le tendenze delle passate stagioni. La prima parte della sfilata di Etro per il prossimo inverno era tutta dedicata ai quadri. Quadri grandi e piccoli classici sono state combinati tra di loro in maniera molto interessante. La collezione ha un aspetto un po’ british che viene enfatizzato dal trench, che appare poco dopo l’inizio della sfilata.

Sorprendenti sono i pantaloni bianchi lisci che vengono abbinati con giacche a quadri. Un tocco anni Settanta arriva dalle mantelle con fantasie e dagli stivali alti che si indossano sopra i pantaloni.

I cappotti invernali cadono appena sotto il ginocchio e hanno ampi risvolti e spalle imponenti. Sono alternati da bomber, anche in pelle.

Per il giorno vediamo tante sfumature di marrone (in abbinamento al bianco), per la sera Etro opta per il blu. Il top model Jon Kortajarena sfila con un abito sartoriale blu dal taglio abbastanza classico con una camicia di jeans (!). Un altro vestito sorprendente è l’abito di velluto blu royal con un maglione a collo alto blu scuro e sotto una sciarpa di seta con fantasia.

Un po’ meno bohémien e un po’ più dandy del solito, quella di Etro Uomo per l’inverno 2020 2021 è una collezione da indossare con grinta e stile. Date un’occhiata alle foto e lasciatevi ispirare.

ADVERSUS