Tendenze moda uomo autunno inverno 2020 2021. Vestiti dello stesso colore dalla testa ai piedi

I look moda ‘monocromatici’ sono una delle principali tendenze moda per l’autunno inverno 2020 2021. Questo look è fresco, chic e facile.

Le tendenze moda uomo hanno ripreso alla grande il concetto di look monocromatico: look moda che prevedono solo capi nelle stesse sfumature di colore. Abbiamo visto molto chiaramente questa tendenza moda riproposta sulla passerella di Hugo Boss per l’autunno inverno 2020 2021. La maggior parte dei look prevedeva solo una singola sfumatura di colore.

Per un look invernale elegante e immediato, possiamo optare ad esempio per un color cammello. Hugo Boss ha proposto un lungo trench color cammello con pantaloni di pelle color cammello e un maglione in due tonalità naturali. Non si può sbagliare con un look del genere. E poi per completare questo look possiamo fare ricorso ad accessori moda di colore nero, rosso scuro – ma può anche essere molto bello aggiungere accessori in pelle naturale.

Tornano alla grande anche i look total black, perfettamente in linea con le ultime tendenze moda per l’autunno inverno 2020 2021. Sulle passerelle abbiamo visto look total black sofisticati e allo stesso tempo molto portabili, con giacche cool e pantaloni dritti.

Un colore sorprendente nel quadro generale era la morbida tonalità lilla. Hugo Boss ha presentato questo colore sia per il giorno (vedi sopra la “tuta da jogging”) e per la sera (sotto forma di smoking). È un colore piuttosto audace che non tutti capiranno, ma se ne avete voglia, potete provare.

ADVERSUS