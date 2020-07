Tendenze moda uomo estate 2020. Le camicie per l’estate, idee e trends

Esci dalla tua comfort zone e lasciati ispirare dalle ultime tendenze moda uomo per l’estate 2020. Guarda le nostre foto street style e prova ad indossare una camicia con fantasia (in tutti i sensi).

Con le camicie semplici si va sul sicuro. Si comunica serietà e sicurezza, con una camicia a righe non si sbaglia. Ma c’è di più, sotto il sole. E finalmente le tendenze moda per l’estate 2020 ci propongono camicie con fantasie colorate. La tipica camicia in stile hawaiano, alla Magnum PI per intenderci, è tornata. Proviamola!

La combinazione di uomini e stampe alla moda è ancora un po’ difficile. Ci sono uomini che adorano questo stile, ma la maggioranza degli uomini la pensa diversamente. Però una fantasia colorata durante la calda stagione estiva può funzionare molto bene. Proviamo ad uscire dalle abitudini consolidate per avventurarci tra le nuove tendenze moda per l’estate 2020. Diamoci una mossa…

In fin dei conti le fantasie di qualsiasi tipo non sono poi così fuori dalla nostra portata. Ci sono anche super classici che vanno benissimo sui jeans. Altre fantasie, inoltre, sono così allegre che tutti capiscono che ci stai giocando. Non prendiamoci sempre così tanto sul serio. Come sempre, dipende dal come indossiamo qualcosa, e non da quello che indossiamo.

Allora stateci a sentire; non si può sbagliare con una camicia con fantasia sopra una maglietta o sopra una camicia bianca, con jeans o pantaloncini sotto. Sperimentate con il vostro look, sviluppate il vostro stile. Spingete i vostri limiti, anche nello stile.

Date un’occhiata alle nostre foto street style e lasciatevi ispirare!

ADVERSUS