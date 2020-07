Tendenze moda uomo estate 2020. Idee casual per lui. 10 trend moda uomo

Tre look moda uomo per l’estate 2020, direttamente dalle passerelle e dalla strada. Tre look che raccolgono 10 tendenze moda attuali per l’estate 2020. Aggiorna il tuo look estivo. Lasciati ispirare.

Le tendenze della moda uomo per l’estate 2020 sono (tra le altre tendenze) ancora dominate dall’abbigliamento utility: capi alla moda ispirati al classico abbigliamento da lavoro. Ritroviamo questa tendenza in una variante denim, ma anche in molti colori naturali, tra cui il kaki.

In questa pagina potete vedere due look dalle passerelle (Sunnei e Neil Barrett) chiaramente ispirati alla tendenza utility di cui vi accennavamo. Nella foto street style potete vedere come un fashionista se la cava nella vita vera – sulla strada – durante la settimana della moda. Ma questi look moda raccolgono anche molte tendenze moda uomo tra le più attuali. Ne abbiamo elencate alcune per te:

1. Pantaloni larghi

2. Sneakers bianche o colorate, abbastanza grandi ma non più così pesanti (la sneaker del papà è fuori moda)

3. Dettaglio: lacci colorati

4. Camicie e pantaloni con ampie tasche applicate (una tendenza fortissima)

5. Borse da cintura consumate

6. Colori naturali come kaki, panna, tabacco e preferibilmente una combinazione di questi

7. Occhiali e occhiali da sole con un tocco retrò

8. Strato su strato con differenze di lunghezza

9. Pantaloni di tutte le lunghezze, anche sopra la caviglia

10. Look monocromatici (vedi look street style) quindi completi dalla testa ai piedi dello stesso colore.

Date un’occhiata alle foto dalle passerelle e street style e lasciatevi ispirare.

