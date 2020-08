Tendenze moda uomo inverno 2020 2021. 10 tendenze moda uomo molto trendy per la nuova stagione

Per avere un’idea delle ultime tendenze della moda uomo diamo un’occhiata più da vicino alla collezione invernale di Fendi per l’inverno 2020 2021.

Una nuova stagione significa nuove tendenze della moda e nuove fonti di ispirazione! Le tendenze moda uomo autunno inverno 2020 2021 sono sofisticate, e raffinate. Per avere un’idea delle ultime tendenze moda, diamo uno sguardo più da vicino alla collezione invernale di Fendi per l’inverno 2020 2021.

Date un’occhiata alle foto della sfilata uomo di Fendi per avere una prima idea delle ultime tendenze moda uomo per la prossima stagione. Guardando le creazioni viste in passerella, ci siamo imbattuti in queste interessanti tendenze moda per l’autunno inverno 2020 2021:

1. Pantaloni e giacche di pelle.

2. Colori cammello e simili.

3. Colori invernali classici come il nero e il grigio.

4. Combinazioni di classici colori invernali con colori inaspettati come il giallo, il bordeaux e l’azzurro.

5. Stivali alti fin sopra i pantaloni.

6. Gessati (in combinazione con la pelle!).

7. Blazer doppio petto.

8. Scacchi bianchi e neri (per i pantaloni).

9. Cappotti invernali a mezza lunghezza con fantasia.

10. Grandi shopping bags.

Non è mai troppo presto per conoscere e individuare le ultime tendenze moda. Così uno può iniziare a prepararsi. No?

