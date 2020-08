Tendenze moda uomo inverno 2020 2021. Hip: stile British e anni settanta

Sei un tipo dandy? Ti piace lo stile anni settanta? Allora queste nuove tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021 fanno sicuramente al caso tuo…

Curioso delle tendenze moda per l’autunno inverno 2020 2021? Ti guidiamo attraverso le ultime collezioni di moda delle case di moda più importanti e interessanti. Prendiamo ad esempio la collezione uomo Missoni. Questa casa di moda è nota per la sua maglieria e le sue fantasie. Per l’autunno inverno 2020 2021, lo stile Missoni si riconosce a colpo d’occhio.

Per la prossima stagione Missoni ha aggiunto un tocco in più sotto con un mood indiscutibilmente british. British, dandy, anni settanta. Sono queste le parole d’ordine dell’ultima collezione Missoni uomo per l’autunno inverno 2020 2021.

Cosa puoi farci con uno stile come questo nel tuo guardaroba? Un sacco di cose! Pensiamo solo a quei maglioncini dolcevita. Super cool (e molto pratici anche in inverno). Se sei un tipo classico, scegli i colori a tinta unita. Se hai il coraggio di essere dandy, ruba la scena agli altri sfoggiando dei dolcevita a righe.

Un altro elemento interessante di questa collezione è il cappotto in tweed di media lunghezza, un capo che fa la differenza, almeno secondo noi. Una giacca come questa sta molto bene con i jeans. Vedi anche la giacca a righe e la giacca con fantasia. Da tenere presenti anche i cardigan con fantasia. Freschi, retrò, caldi. In questa collezione troviamo anche camicie a quadri, pantaloni a righe, pantaloni rosso scuro anni settanta, giacche di pelle con patchwork, stivali con stampa serpentata e sciarpe di seta al posto delle cravatte.

Date un’occhiata alle foto e lasciatevi ispirare per il vostro nuovo look inverno 2020 2021.

