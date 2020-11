Tendenze moda uomo inverno 2020 2021. Tornano i cappotti lunghi da uomo. Ecco come li indosseremo

I cappotti lunghi da uomo sono tornati di moda. Ecco come vanno portati per essere in linea con le ultime tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021.

Probabilmente avete tutti un certo numero di cappotti invernali nel vostro armadio, ma la domanda che dobbiamo porci per l’inverno 2020 2021 è la seguente: abbiamo un cappotto invernale lungo? Infatti i cappotti devono essere lunghi, se guardiamo alle passerelle delle sfilate uomo vediamo chiaramente che i cappotti lunghi da uomo sono tornati di moda. Le tendenze moda per l’autunno inverno 2020 2021 propongono cappotti lunghi, punto e basta.

I più interessanti cappotti lunghi da uomo sono quelli che abbiamo visto in passerella da Boss, fatti sfilate alla settimana della moda uomo per l’autunno inverno 2021. Caratteristica dei cappotti che vanno per la maggiore questa stagione è il taglio oversize e la generosa lunghezza, fino oltre metà polpaccio. I classici con una sola fila di bottoni e un colletto piuttosto piccolo sono facili da indossare, ma i modelli doppiopetto con bottoni a pressione e risvolti larghi danno un aspetto cool ma lussuoso al tempo stesso.

In termini di colori, senza dubbio chi vuole andare sul sicuro opterà per il grigio, il blu scuro o il cammello, ma possiamo anche provare ad indossare un colore chiaro. Quest’inverno vediamo una quantità impressionante di sfumature di bianco, bianco sporco e crema.

Per un look alla moda attuale, indosseremo un completo nelle stesse sfumature di colore sotto il cappotto lungo (solo le scarpe possono essere nere). I jeans bianchi sono un must per questa stagione e quindi teniamone conto. Un altro capo hot per l’inverno 2020 2021 è il maglione a collo alto oversize, preferibilmente con una trama grossa.

Come potete vedere, possiamo dare a un cappotto da uomo lungo un tocco classico ma anche sportivo e contemporaneo. Guardate le foto e sperimentate con il vostro look moda preferito per l’autunno inverno 2020 2021.

