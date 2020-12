Tendenze moda uomo inverno 2020 2021. Il casualwear diventa elegante. 10 consigli di stile

Le tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021 sono rilassate, ma al tempo stesso molto eleganti, e grintose. Ecco come.

Se guardiamo bene le principali tendenze moda uomo autunno inverno 2020 2021 notiamo subito che sono tutte molto portabili. Una cosa che in passato non sempre si poteva dire della moda uomo. In ogni caso sarebbe troppo facile dire che questa alta portabilità della moda attuale è colpa delle circostanze del momento, questo perché le tendenze moda per la stagione in corso sono state presentate già nel gennaio 2020, e dunque in tempi non sospetti (a meno che qualcuno non sapesse…).

La collezione uomo di Salvatore Ferragamo per l’autunno inverno 2020 2021 propone un uomo rilassato, ma anche elegante. Un uomo che indossa capi casual che possono essere facilmente indossati da ogni uomo.

Guardate le foto che pubblichiamo su questa pagina, e fatevi ispirare per il vostro look. Noi vi daremo una mano con qualche consiglio di stile ispirato da questa collezione moda uomo di Salvatore Ferravamo per l’autunno inverno 2020 2021.

Investite in un maglione oversize, a coste larghe e con il collo alto. Questo è il must have della stagione. Invece di un maglione a collo alto potete anche indossare un collo ‘staccato’. Questo item dona un tocco casual ad ogni outfit. Chi ama i pantaloni in pelle può osare con un colore chiaro, un cammello o un crema per questo inverno. Indossate capi in pelle su capi in pelle. Se non siete i tipi da pantaloni in pelle, allora sperimentate con una camicia in pelle. Abbinate tra di loro vari colori naturali. I colori più amati sono: biscotto, crema, cammello, mushroom, cioccolato, rosso merlot e rosso bordeaux e verde oliva. Sostituite le vostre solite sneakers con stivaletti o scarpe stringate. Abbinate dei classici, ad esempio un maglione a quadri, con item grintosi come ad esempio dei pantaloni in pelle. Must have: un cardigan oversize a coste. Per un tocco classico optate per un cappotto lungo a doppio petto da portare sopra I look casual chic descritti più sopra.

