Tendenze moda uomo inverno 2020 2021. Ecco come saranno i maglioni invernali

Maglioni uomo per l’inverno. Le tendenze maglioni per l’autunno inverno 2020 2021 propongono qualcosa per tutti. Qual è il tuo stile? Fate la vostra scelta!

Sembra che gli stilisti abbiano previsto come sarebbe andato il 2020. Le collezioni moda per l’autunno inverno 2020 2021 che abbiamo visto sfilate sulle passerelle maschili a gennaio 2020 (quindi prima ancora di conoscere il significato della parola “Covid-19”!), sono piene di maglioni invernali casual, perfetti per le giornate di lavoro… da casa. Niente ufficio quindi, solo smart-working.

Le tendenze maglioni uomo per l’autunno inverno 2020 2021 sono più esuberanti che mai. Colorati, fantasiosi, creativi, a volte anche bizzarri. Indosseremo tutti questi maglioni come main item del nostro look moda. Attirano l’attenzione e devono quindi essere messi in primo piano.

Maglioni con un tocco anni Settanta

Gli anni ’70 continuano a lasciare il loro segno nella moda. I dolcevita stretti da indossare sotto la giacca sono ancora consentiti, ma un maglione anni ’70 con un “motivo carta da parati” ti renderà davvero in linea con la moda uomo per quest’inverno.

Maglioni romantici per effetti shock

Se ti piace un po ‘di shock, gioca con i contrasti. Combina pantaloni di pelle con un maglione inaspettatamente romantico. Un esempio: il maglione azzurro con una ‘dama’ sull’altalena di Dior.

Maglia grossa

Le maglie pesanti sono super cool quest’inverno. Scegli maglioni lavorati ‘grossi’. Puoi letteralmente indossarli su pantaloni di qualsiasi tipo. Ti piace un look cool, allora lasciati ispirare dagli outfit di Dsquared2 dove abbiamo visto che venivano portati strato su strato: un maglione lavorato a maglia era proposto sopra una camicia a quadri; sopra il maglione una giacca di jeans e un lammy.

Un miscuglio di stili

La il resto dei maglioni visti in passerella non può essere classificato, tanta è la varietà delle proposte. Pensa a maglioni a righe, maglioni con stampe animalier, maglioni con righe e stampe animalier, maglioni con maniche solo a righe, maglioni con scollo a V e un twist retrò. Insomma, tutto è permesso, tutto è possibile!

Dai un’occhiata alle foto e lasciati ispirare.

