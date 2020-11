Tendenze moda uomo autunno inverno 2020 2021. Come indossare i quadri. 8 suggerimenti per un look alla moda

I quadri sono una grande tendenza della moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021. Potete indossarli in molti modi diversi. 8 suggerimenti per portarli ed essere trendy e moderni.

I quadri sono ovunque! Tirate fuori dall’armadio tutti i vostri capi di abbigliamento e create combinazioni innovative secondo le ultime tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021. Poiché i quadri di per sé potrebbero non essere una novità, il punto diventa COME li indosseremo questa stagione. Etro propone idee sicuramente innovative che vale la pena di approfondire. Guardate le foto e… copiate il look!

Nel frattempo, vi diamo alcune idee per aggiornare il vostro look moda. Per essere contemporanei e trendy secondo le ultime tendenze della moda uomo:

Combinate una giacca a quadri con una camicia con motivo paisley, nella stessa combinazione di colori.

Investite in un classico soprabito a scacchi di media lunghezza.

Indossate una camicia a quadri in un sofisticato stile da boscaiolo con pantaloni eleganti.

Combinate quadri con strisce.

Combinate un tartan con una classica camicia blu e bianca.

Combinate un bel motivo a quadri (soprabito o giacca) con un grande maglione a collo alto semplice.

Combinate i quadri con un motivo a spina di pesce.

Ultimo ma non meno importante: combinate i classici quadri con fantasie “wild” (va bene tutto!).

