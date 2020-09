Tendenze moda uomo inverno 2020 2021. Tornano i cardigan del nonno. Aggiorna il tuo look!

Da quando Fendi ha reintrodotto il cardigan del nonno, qualche anno fa, le passerelle sono tornate a brulicare di cardigan. La conclusione è che li possiamo indossare come una giacca o un cappotto. Questa tendenza moda uomo per l’autunno inverno 2020 2021 è l’ideale per la stagione ‘fresca’. Questa è una tendenza moda con cui possiamo finalmente divertirci, e che possiamo veramente indossare (a differenza di molte altre, importabili, tendenze della moda uomo…).

E allora indossiamo un cardigan del nonno grande, resistente e oversize in lana grezza magari con un bel paio di jeans. Aggiungiamoci un paio di stivali e abbiamo subito un look super cool. Se volete, potete aggiungerci degli accessori come abbiamo visto da Dsquared2: con un orecchino in stile Gorge Michael, un cinturino in pelle al collo, un “panciotto” di pelle sopra il gilet e una cintura di pelle. Fate bene attenzione anche alla camicia di jeans e al gilet sotto il cardigan del nonno!

Potete anche dare al vostro look moda un tocco dandy britannico, combinando un cardigan del nonno con una fantasia con molte altre stampe, come abbiamo visto da Missoni.

Infine potete mantenerlo semplice e indossare un cardigan oversize sopra un maglione dello stesso colore sopra i jeans. Un paio di scarpe da ginnastica sotto e il gioco è fatto!

Date un’occhiata alle foto e aggiornate il vostro look moda per l’autunno inverno 2020 2021.

