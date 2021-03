Dopo un anno lungo e faticoso, è finalmente arrivato il momento di dimostrare un po’ di ottimismo per il futuro. Almeno questo deve essere quello che hanno pensato gli stilisti di moda quando hanno letteralmente inondato le passerelle con abiti e completi in colori pastello, chiari e primaverili.

I colori naturali come il beige, il tabacco, il cammello, il color corda dello scorso anno cedono il posto almeno in parte a dei colori meno maschili, se vogliamo più audaci, come il rosa, vaniglia, pesca, blu carta da zucchero. Sono colori che solitamente associamo alla moda donna, ma su un completo possono aggiungere un tocco di modernità e di leggerezza al vostro look moda per l’estate.

Solitamente questi colori vengono indossati tono su tono, dunque dovremo cercare di vestirci nella stessa tonalità dalla testa ai piedi, ma volendo potete anche abbinare e mescolare tra di loro i vari colori pastello e sorbetto.

Potete anche sperimentare con delle fantasie, guardate il look di Etro che pubblichiamo nella foto su questa pagina.

Via libera dunque ai colori chiari. Sperimentate, guardate le foto, e fatevi ispirare!

ADVERSUS