Tendenze moda uomo primavera estate 2021. Ecco i jeans che indosseremo!

I jeans sono ora più che mai il must have della stagione. Leggete tutto quello che dovete sapere per essere al passo con le tendenze moda uomo denim estate 2021.

Quando il mondo intorno a noi cambia drasticamente, i punti di riferimento diventano più importanti che mai. Un punto di riferimento molto amato nel mondo della moda sono i jeans. Si tratta di un evergreen, un item che ha già attraversato indenne molto cambiamenti sociali, senza mai perdere un colpo. Succeda quello che deve succedere, i jeans non sono mai passati di moda.

Se in precedenza i nostri vestiti avevano soprattutto una funzione di status, e venivano vissuti attraverso gli occhi di chi ci guardava, adesso in questo periodo di lockdown i vestiti diventano una questione personale, intima. Una questione di comfort e di benessere. E in un quadro come questo un evergreen come il jeans è perfetto.

Non meravigliamoci dunque se sulle passerelle moda uomo primavera estate 2021 abbiamo visto una grande quantità di denim. E poiché si tratta di una scelta personale, gli stilisti hanno proposto tendenze molto varie. Anche se chiaramente i cosiddetti fili rossi che collegano le tendenze sono sempre lì.

Così vediamo sempre tornare delle influenze anni 80 e 90. Dagli anni 80 prendiamo la vita alta. Dagli anni 90 copiamo i volumi oversize. Sì anche ad influenze anni 70 come ad esempio il tie and dye.

Ma sono soprattutto i modelli più creativi per la primavera estate 2021 ad attirare l’attenzione. Notiamo i jeans con ‘pannelli’ e cuciture sul davanti. Interessanti anche il denim look visto in passerella da Etro (che propone molti abbinamenti colorati).

Oltre a modelli creativi, originali e colorati, vediamo anche una tendenza nella direzione del comfort. Pensate a jeans larghi, ma anche a canottiere e shorts in denim oversize preferibilmente in colori chiari e dal mood leggero. Una cosa di cui abbiamo bisogno in tempi come questi.

