Tendenze moda uomo primavera estate 2021: giubbotti in pelle per lui

Siete fanatici dei giubbotti in pelle? Sono perfetti per la primavera. E i giubbotti in pelle per la primavera 2021 sono molto belli, particolari, interessanti.

I giubbotti in pelle sono dei classici, degli evergreen. Potete indossarli sempre e in ogni occasione. Un giubbotto in pelle è per sempre, ma non dimenticate che anche i giubbotti in pelle sono sensibili alle tendenze della moda.

Le tendenze moda uomo per la primavera estate 2021 ci riservano delle interessanti sorprese, soprattutto per quanto riguarda i giubbotti in pelle.

Bellissimo il giubbotto in pelle visto sulla passerella di Etro per la primavera estate 2021, un giubbotto dallo stile vagamente anni ’70 con dei ricami. L’abbinamento con dei pantaloni morbidi e una camicia a righe, anche quella con dei ricami, è al tempo stesso casual ed elegante. Si tratta di un look moda che non passa inosservato.

Il giubbotto in pelle di Ermenegildo Zegna è un capo d’arte che fa storia a sè. La pelle ha delle lavorazioni particolari, e le grandi tasche applicate sono perfettamente in linea con le tendenze moda uomo primavera estate 2021, in particolare con quella tendenza moda che va sotto il nome di ‘utilitarian’.

Molto particolare anche la giacca che abbiamo visto da Prada, sia per il colore piuttosto insolito, sia per il modello. Un modello che è una via di mezzo tra una camicia ed una giacchina. Se siete alla ricerca di uno stile minimalista allora pensateci.

Guardate le foto che pubblichiamo su questa pagina. Chissà che non vi venga qualche idea per i prossimi acquisti…

