Avete preparato i pantaloni corti per la stagione calda? Non vedete l’ora che inizi l’estate? Allora dovete assolutamente conoscere questa nuova tendenza moda uomo per la primavera estate 2021…

Tendenze moda uomo primavera estate 2021. Sandali con i calzini? Ecco come portarli! – Photo: courtesy of Fendi

I sandali con calzini. È la combinazione più orribile a cui si possa pensare pensare. Un misto tra Fantozzi ed un turista tedesco a Cesenatico. Eppure continua a tornare nell’immagine della moda. E così sarà anche per la prossima stagione calda. Abbiamo visto uomini in sandali con calzini su molte passerelle. E con questo possiamo collocare ufficialmente questo binomio tra le tendenze moda uomo più hot per la primavera estate 2021.

Va bene, non siete obbligati a seguire questo trend. Le sneakers sotto i pantaloncini sono ancora super cool (a proposito, porteremo di nuovo scarpe da ginnastica con i calzini alti sulla caviglia. Quei calzini “invisibili” che sembravano rubati alla ragazza tanto di moda nelle passate stagioni possono restare nell’armadio). Ma stiamo divagando.

Tendenze moda uomo primavera estate 2021. Sandali con i calzini? Ecco come portarli! – Photo: courtesy of Versace

Date un’occhiata alle foto che pubblichiamo su questa pagina. Da Versace abbiamo visto sandali che venivano esibiti con calzini sportivi in ​​colori vivaci, o neri. I calzini arrivavano circa a metà polpaccio. Da Fendi abbiamo visto anche calze alte di diversi colori, ma con la differenza che qui sono state proposte abbinate a sandali “eco” con suola in corda.

Vi piacciano o meno, il sandalo con il calzino è e rimane una combinazione difficile. Il suo successo dipenderà dal resto del tuo look. Perché quei calzini e quei sandali devono avere un senso. Da Fendi, un look come questo è stato combinato con un look total white super elegante. Da Versace, i colori di calzini e sandali si abbinavano ai colori vivaci del resto dell’outfit.

Tendenze moda uomo primavera estate 2021. Sandali con i calzini? Ecco come portarli! – Photo: courtesy of Fendi

Tendenze moda uomo primavera estate 2021. Sandali con i calzini? Ecco come portarli! – Photo: courtesy of Versace

Tendenze moda uomo primavera estate 2021. Sandali con i calzini? Ecco come portarli! – Photo: courtesy of Fendi

Lasciate libera la mente e se vi va giocate con questo trend, sperimentate e provate nuovi look moda per la primavera estate 2021. Per cominciare, se proprio non ve la sentite di seguire alla lettera questo trend, potreste portare dei calzini sportivi colorati nelle vostre buone vecchie scarpe da ginnastica.

