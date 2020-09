Tendenze scarpe uomo autunno inverno 2020 2021. Classici stivali Chelsea o stivali alti e moderni?

Le tendenze scarpe per l’uomo per l’autunno inverno 2020 2021 offrono un’ampia scelta a chi segue regolarmente le tendenze moda. Ti terrai strette le solite scarpe da ginnastica o hai il coraggio di indossare un paio di stivali? Fate la vostra scelta!

Deciderai di continuare con le scarpe da ginnastica o piuttosto con la classica scarpa stringata, come sempre, anche questo inverno? O vuoi provare a cambiare il tuo look moda provando magari degli stivali Chelsea o addirittura un paio di stivali alti? Le tendenze scarpe uomo per l’autunno inverno 2020 2021 offrono un’ampia scelta. Oggi vi proponiamo tre stili diversi. Ma parliamo sempre di stivali.

Con il classico stivaletto Chelsea non puoi sbagliare. Questi stivali corti possono essere letteralmente portati ed abbinati con qualsiasi stile. La maison Ermenegildo Zegna ha giocato con diversi colori e tipi di pelle, dando agli stivali un tocco indiscutibilmente trendy.

Gli stivali classici – ispirati agli stivali da equitazione – tornano sulla scena (la moda per l’autunno inverno 2020 2021 è stata ispirata sorprendentemente anche in parte dalle tute da equitazione) e li porteremo sopra i pantaloni.

Questa è una tendenza che si applica a tutti i tipi di stivali alti: per la stagione autunno inverno 2020 2021 infileremo i pantaloni negli stivali.

Una terza tendenza stivali per uomo che notiamo è quella degli stivali larghi, diciamo grossi e ingombranti con suole spesse. Abbiamo visto e rivisto questa tendenza su diverse passerelle. È una novità, che può scioccare un po ‘, ma che è estremamente trendy. Se ti piace, provala.

