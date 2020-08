Tre idee moda uomo sportive e trendy per l’autunno. Tendenze moda uomo autunno inverno 2020 2021

Ti piace avere un look sportivo ma di classe? Anche per l’autunno inverno 2020 2021 le tendenze moda uomo mostrano influenze sportswear. Ecco qualche idea.

Per molte stagioni, la moda uomo è stata dominata dall’abbigliamento sportivo. Per l’autunno inverno 2020 2021, le tendenze della moda uomo stanno tornando a look più classici. Ma ci sono case di moda che hanno preso ormai possesso del look sportivo, o almeno hanno difficoltà a lasciarlo andare. Come Iceberg.

Se sei in cerca di un look alla moda che sia fresco e sportivo, la collezione moda di Iceberg per l’autunno inverno 2020 2021 ti piacerà sicuramente. In passerella abbiamo visto tute da jogging raffinate con un tocco di stile sportivo ma elegante. Pantaloni dritti dal taglio sportivo e polsini elasticizzati si accompagnano a maglioni, gilet e fresche giacche a vento. Sotto, i modelli indossano scarpe da trekking o scarpe da ginnastica. Un unico abito su misura è realizzato in materiale elastico ed elegante e viene fatto sfilare con un paio di mocassini.

I colori sono prevalentemente tenui: blu scuro, nero, verde scuro, bianco, marrone, un unico accento rosso. In termini di accessori, anche quest’inverno indosseremo borse a tracolla e marsupi. In questa collezione li troviamo – ovviamente – in una versione ultra trendy.

Un dettaglio che colpisce è che molti pantaloni (da jogging) finiscono sopra la caviglia, con calzini sportivi e, come detto, scarpe da trekking o scarpe da ginnastica sotto, bene in vista.

