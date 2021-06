La Collezione Resort 2022 di Versace è una ventata di ottimismo. Medusa ha viaggiato in un mondo psichedelico di colori e pattern vivaci per emergere dall’altra parte rinnovata ed esuberante…

VERSACE COLLEZIONE RESORT 2022

“Penso che stiamo vivendo un ritrovato senso di ottimismo e volevo trasmetterlo anche attraverso questa nuova collezione. Questa stagione voglio dedicarla al divertimento e mi sembra giusto infondere un po’ di positività nel mondo. Non toneremo mai al mondo di una volta o alla vecchia “normalità”, non si può tornare indietro. Questo è come percepisco il nuovo presente.” Donatella Versace

La Collezione Resort 2022 di Versace è una ventata di ottimismo. Medusa ha viaggiato in un mondo psichedelico di colori e pattern vivaci per emergere dall’altra parte rinnovata ed esuberante.

VERSACE COLLEZIONE RESORT 2022

VERSACE COLLEZIONE RESORT 2022

VERSACE COLLEZIONE RESORT 2022

VERSACE COLLEZIONE RESORT 2022

VERSACE COLLEZIONE RESORT 2022

VERSACE COLLEZIONE RESORT 2022

Le texture si mescolano creando sovrapposizioni di elementi come le frange, il latex lucido, il lurex jacquard, il tweed e la pelle. Le catene metalliche che caratterizzano la linea di borse La Medusa diventano dettagli audaci e tridimensionali per i capi e gli accessori. Questo insieme di materiali e di finiture trasmette un impulso di positività alla collezione.

STAMPE PSICHEDELICHE

La nuova stampa Medusa Music è declinata nei toni acidi e pastello donando un tocco psichedelico ai capi. Pattern vorticosi circondano la scritta dall’effetto a bolla anni ’70 “Love. Versace. Medusa.” Il denim è stampato con un effetto marmoreo per sembrare lava liquida e i colori si mescolano confondendosi tra di loro. La nuova stampa Chain trasporta la passione di Versace per i gioielli nel ready-to-wear decorando sia i look maschili sia quelli femminili.

GRECA SIGNATURE

Introdotta sulla passerella della collezione Autunno/Inverno 2021, La Greca Signature rappresenta il nuovo Versace monogram che per questa stagione è proposto in nuove sfumature di colore e utilizzato su capi e accessori. Questo pattern entra a far parte del nuovo codice estetico del brand e sarà un tema ricorrente nell’universo creativo di Versace.

NUOVI ACCESSORI

Versace introduce nuovi stili nella famiglia di borse La Medusa, divenute già accessorio iconico del brand. L’inedito modello a secchiello e la mini top-handle sono proposti con le nuove finiture in tweed e con il dettaglio a catena. La collezione di scarpe femminili si arricchisce di mocassini con la suola alta decorati con lo stesso dettaglio presente sugli iconici occhiali da sole Biggie.