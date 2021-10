Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood Primavera Estate 2022

Shorts indossati come abiti sartoriali abbinati a giacche sexy. Tanto unisex, stampe, gomma, bianco, nero, rosa e rosso. Abiti trasparenti in organza bianca indossati con polo in cotone…

Tutto è diverso, ho disegnato i capi pensando al comfort. Avanzi di tessuti e maglieria realizzata a mano da scarti di georgette. Ho pensato a Marilyn, concentrandomi su gonne dritte. Shorts indossati come abiti sartoriali abbinati a giacche sexy. Tanto unisex, stampe, gomma, bianco, nero, rosa e rosso. Abiti trasparenti in organza bianca indossati con polo in cotone.

Cappucci estesi fino al seno e indossati come reggiseni. Mantelle doppiopetto indossate come abiti in twill di seta bianca, mantelle indossate come cappotti in tessuto di spugna nera.

Cappotti Nerhu e pigiami in damasco lampone. Burqa da uomo con zip in seta nera rigida e tulle nero. Camicie con colletti ispirati al XVII secolo in satin di seta bianche. Abiti realizzati da scialli.

Ho pensato ad un nuovo inizio, ma perché questo accada devi fargli spazio. Questo è quello che ho tentato di realizzare con questa collezione. Spero che mi aiuti a raggiungere nuove spiagge. “Il teatro è una ricerca di espressione direttamente collegata alla qualità della vita e, in questa ricerca, puoi trovare un grande scopo” – Peter Brook, regista teatrale.

Non vedo l’ora che Vivienne indossi la collezione. Usala!