Y/PROJECT UOMO AUTUNNO INVERNO 2021 2022

Casual ma non troppo, elegante ma non troppo. La collezione Y/PROJECT per l’autunno inverno 2021 2022 è assolutamente portabile, originale e moderna. I colori sono quelli classici dell’autunno inverno, colori della terra, delle foglie secche, ma vengono abbinati con sorprendenti rosa e arancio. Jeans e pelle, per una collezione che ci è piaciuta e che riesce ad essere trendy e moderna rimanendo sempre portabile. Una cosa che non si può dire di molte collezioni moda uomo…